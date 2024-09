Bechtle Aktie News: Bechtle kommt am Mittag kaum vom Fleck

Bechtle im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Bechtle. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Bechtle-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 38,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 11:47 Uhr bei der Bechtle-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 38,46 EUR. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,00 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,28 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,48 EUR. Zuletzt wechselten 46.164 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,30 Prozent hinzugewinnen. Am 18.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,22 EUR. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 3,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,713 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,55 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Am 09.08.2024 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,52 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 1,47 Mrd. EUR, gegenüber 1,51 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,33 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 08.11.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,12 EUR je Bechtle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Experten sehen bei Bechtle-Aktie Potenzial

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsende im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag mit Kursplus