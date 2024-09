Bechtle Aktie News: Bechtle verzeichnet am Vormittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 36,64 EUR ab.

Das Papier von Bechtle befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 36,64 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Bechtle-Aktie bei 36,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.409 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 43,07 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,60 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 0,11 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,713 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,55 EUR an.

Bechtle gewährte am 09.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bechtle ein EPS von 0,52 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Bechtle-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 2,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten

Börse Frankfurt in Rot: So steht der TecDAX aktuell