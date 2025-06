Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 39,74 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 39,74 EUR. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,52 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.583 Bechtle-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 47,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Am 10.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 27,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,708 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,60 EUR.

Bechtle veröffentlichte am 09.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,31 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,90 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

