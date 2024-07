Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 41,40 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 41,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 41,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 51.268 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 26,62 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 35,61 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 13,99 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,745 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 54,81 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 08.05.2024. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,54 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,50 Mrd. EUR.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 2,26 EUR im Jahr 2024 aus.

