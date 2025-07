Bechtle im Fokus

Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Nachmittag an Fahrt

09.07.25 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 39,72 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 15:52 Uhr 1,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 40,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 71.086 Bechtle-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,72 EUR) erklomm das Papier am 10.07.2024. Mit einem Zuwachs von 7,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,701 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,69 EUR für die Bechtle-Aktie. Am 09.05.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 1,46 Mrd. EUR, gegenüber 1,50 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,82 Prozent präsentiert. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,88 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie Bechtle-Aktie gibt aber nach: Bechtle kauft in Spanien IT-Dienstleister zu TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingebracht Die Expertenmeinungen zur Bechtle-Aktie im Juni 2025

