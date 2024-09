Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Mittag gestärkt

So bewegt sich Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 37,00 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 37,00 EUR. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 37,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,74 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 8.286 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 52,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 41,68 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.09.2024 Kursverluste bis auf 36,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,713 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,05 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Bechtle ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,52 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 06.11.2025 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Bechtle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX beendet den Freitagshandel im Minus

Schwacher Handel: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Verluste in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten