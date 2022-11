Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochmittag im Minus

Um 12:22 Uhr ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 36,71 EUR. Die Bechtle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,25 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,67 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 40.276 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.11.2021 bei 69,56 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,23 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,57 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 12,71 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 49,71 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen.

