Bechtle Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 39,42 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:39 Uhr 1,0 Prozent auf 39,42 EUR. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 39,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.312 Bechtle-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 47,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 16,84 Prozent niedriger. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 27,09 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,708 EUR je Bechtle-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,60 EUR.

Bechtle ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,82 Prozent auf 1,46 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,90 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

