Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag tiefer

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 36,30 EUR. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 35,97 EUR. Bei 38,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 190.690 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 68,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,57 EUR ab. Abschläge von 11,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,14 EUR aus.

Die Bechtle-Bilanz für Q4 2022 wird am 17.03.2023 erwartet. Bechtle dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2024 präsentieren.

