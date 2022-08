Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagvormittag in Rot

Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 44,26 EUR. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,23 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 44,75 EUR. Zuletzt wechselten 3.381 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,56 EUR) erklomm das Papier am 10.11.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.07.2022 bei 35,42 EUR. Mit Abgaben von 24,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,86 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Am 09.11.2023 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

