Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 37,36 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 37,36 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 37,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 32.611 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Bei 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,20 EUR. Dieser Wert wurde am 05.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 3,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,711 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,80 EUR an.

Am 09.08.2024 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,33 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 08.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Bechtle.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,10 EUR je Bechtle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

KW 41: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 41: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel mit Verlusten