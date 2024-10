Bechtle Aktie News: Bechtle büßt am Dienstagnachmittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 37,02 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 37,02 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 37,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,36 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 35.668 Aktien.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,60 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.09.2024 (36,20 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,711 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,80 EUR für die Bechtle-Aktie.

Am 09.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 08.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,10 EUR je Aktie belaufen.

