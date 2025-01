Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Donnerstagmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 30,70 EUR zu.

Um 11:49 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 30,70 EUR zu. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,22 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,90 EUR. Bisher wurden heute 38.264 Bechtle-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,38 Prozent.

Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,684 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,85 EUR aus.

Am 08.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,53 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,51 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,48 Mrd. EUR umsetzen können.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.

