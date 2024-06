Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Bechtle-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 44,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 44,84 EUR abwärts. Die Bechtle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,84 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,64 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 92.850 Stück gehandelt.

Am 15.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.07.2023 Kursverluste bis auf 34,85 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 22,28 Prozent wieder erreichen.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,747 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 54,81 EUR.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,45 EUR im Vorjahresvergleich. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 09.08.2024 gerechnet. Am 08.08.2025 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2024 2,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich zurück

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen TecDAX steigen