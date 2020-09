Bechtle-Aktie aktuell: Bechtle auf grünem Terrain

Zuletzt wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 169,60 EUR nach oben. Bei 169,70 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 169,70 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 60 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 173,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.09.2020 erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,00 EUR ab.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 149,44 EUR. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 5,03 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

Die Bechtle AG ist einer der führenden Anbieter von Informationstechnologie für Gewerbekunden in Deutschland und bietet ganzheitliche effiziente IT-Konzepte, hochwertige und kostengünstige Produkte sowie einen kontinuierlichen After-Sales-Service. Zu den Kunden gehören mittelständische Unternehmen, Großkonzerne und Kunden des öffentlichen Sektors. Bechtle bietet umfassende Dienstleistung von der IT-Strategieberatung über die Lieferung von Hard- und Software, Projektplanung und -durchführung, Systemintegration, IT-Services sowie Schulungen bis zum Komplettbetrieb der IT eines Unternehmens. Dazu kommt der Handel mit IT-Technik über Internet, Katalog und Telefon. Zu den Marken des Unternehmens gehören ARP, BECHTLE DIRECT und COMSOFT DIRECT.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bechtle AG