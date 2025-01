Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 30,52 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 30,52 EUR. Das Tagestief markierte die Bechtle-Aktie bei 30,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,64 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 5.954 Stück.

Bei einem Wert von 52,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 71,76 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,685 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 44,85 EUR angegeben.

Am 08.11.2024 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,53 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,48 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,51 Mrd. EUR ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,96 EUR im Jahr 2024 aus.

