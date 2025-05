Bechtle Aktie News: Bechtle verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 38,22 EUR.

Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 38,22 EUR abwärts. Bei 37,42 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76.019 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2024 bei 47,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 19,87 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 32,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,713 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 45,85 EUR.

Am 09.05.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bechtle ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,92 EUR je Bechtle-Aktie.

