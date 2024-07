Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagnachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 40,34 EUR abwärts.

Die Bechtle-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 40,34 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 40,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,50 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 31.988 Aktien.

Bei 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 23,04 Prozent niedriger. Am 18.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 37,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,73 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,728 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 51,92 EUR.

Am 08.05.2024 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Bechtle am 09.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,17 EUR je Bechtle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

XETRA-Handel: MDAX letztendlich mit Kursplus

Gewinne in Frankfurt: MDAX legt am Nachmittag zu

Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester