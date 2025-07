Bechtle Aktie News: Anleger greifen bei Bechtle am Vormittag zu

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 38,80 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 38,80 EUR zu. Kurzfristig markierte die Bechtle-Aktie bei 39,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 38,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 914 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2025 bei 41,68 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,42 Prozent hinzugewinnen. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Mit einem Kursverlust von 25,93 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,700 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,83 EUR an.

Bechtle ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,82 Prozent auf 1,46 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bechtle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bechtle-Aktie gibt aber nach: Bechtle kauft in Spanien IT-Dienstleister zu