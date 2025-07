Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagmittag tiefer

Bechtle im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 38,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 3,1 Prozent auf 38,46 EUR nach. Das Tagestief markierte die Bechtle-Aktie bei 38,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.281 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,704 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,83 EUR.

Bechtle ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,50 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,46 Mrd. EUR.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2025 1,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bechtle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bechtle-Aktie gibt aber nach: Bechtle kauft in Spanien IT-Dienstleister zu