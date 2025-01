Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag im Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 31,00 EUR.

Das Papier von Bechtle legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 31,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 31,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,52 EUR. Bisher wurden heute 5.298 Bechtle-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 52,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 69,10 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 7,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,685 EUR je Bechtle-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 44,85 EUR angegeben.

Bechtle ließ sich am 08.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,53 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,51 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,48 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

