Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Mittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 41,00 EUR.

Die Bechtle-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 41,00 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,14 EUR an. Bei 39,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 152.047 Bechtle-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,22 EUR am 18.07.2024. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 10,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,720 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 51,55 EUR.

Am 08.05.2024 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.08.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 08.08.2025 dürfte Bechtle die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 2,16 EUR je Aktie aus.

