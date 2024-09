Bechtle Aktie News: Bechtle verliert am Mittag

Bechtle im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 37,56 EUR.

Die Bechtle-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 37,56 EUR abwärts. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,52 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 11.853 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 39,56 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,20 EUR. Dieser Wert wurde am 05.09.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 3,62 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,713 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 50,80 EUR.

Am 09.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,47 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,51 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 08.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Bechtle veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Bechtle-Aktie.

