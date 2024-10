Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 33,94 EUR.

Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 33,94 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,50 EUR aus. Bei 34,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 42.443 Stück.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 54,45 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,71 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,706 EUR aus. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 50,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 09.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 1,47 Mrd. EUR, gegenüber 1,51 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,33 Prozent präsentiert.

Am 08.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Bechtle veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,05 EUR je Aktie.

