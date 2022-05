Bechtle Aktie News: Bechtle macht am Donnerstagmittag Boden gut

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 26.05.2022 12:04:00 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 40,73 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,99 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 40,64 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.122 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.11.2021 bei 69,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 38,04 EUR. Mit Abgaben von 7,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,00 EUR.

Bechtle gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.379,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.510,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Bechtle dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Aktie aus.

