Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagmittag mit Verlusten

Um 12:22 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 36,43 EUR ab. Das Tagestief markierte die Bechtle-Aktie bei 36,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 55.815 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 69,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2021). Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 47,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,21 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 10.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

