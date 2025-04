Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit Kursplus

Bechtle im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 37,58 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 11:48 Uhr 1,5 Prozent. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,68 EUR an. Mit einem Wert von 37,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 37.430 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Bei 47,70 EUR markierte der Titel am 29.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 26,93 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2025 (28,74 EUR). Mit Abgaben von 23,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,721 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 44,91 EUR.

Am 14.03.2025 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,60 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,82 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,90 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Bechtle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Bechtle-Aktie stärker: Bechtle mit schwachem Jahresauftakt - erste Erholung sichtbar

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor 10 Jahren abgeworfen