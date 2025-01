Bechtle Aktie News: Bechtle verbilligt sich am Vormittag

Kurs der Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 31,44 EUR ab.

Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 31,44 EUR. Die Bechtle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,44 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.391 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,73 Prozent. Am 10.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,686 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,72 EUR.

Am 08.11.2024 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bechtle ein EPS von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent auf 1,51 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2024 1,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

