Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Bechtle zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 37,32 EUR zu.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 37,32 EUR. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,50 EUR. Bei 37,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 29.854 Stück.

Am 29.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,99 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,717 EUR je Bechtle-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,91 EUR an.

Bechtle veröffentlichte am 14.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,82 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

