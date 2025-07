Bechtle Aktie News: Bechtle schiebt sich am Mittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 38,96 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 38,96 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 39,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.965 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,98 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,700 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie.

Am 09.05.2025 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,46 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,50 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,86 EUR je Aktie aus.

