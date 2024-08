Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag billiger

Bechtle im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bechtle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 39,18 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Bechtle-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 39,18 EUR. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 39,06 EUR ein. Bei 39,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 6.279 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,79 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.07.2024 bei 37,22 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,713 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,55 EUR an.

Am 09.08.2024 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,52 EUR je Aktie verdient. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Bechtle wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 08.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 2,12 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX aktuell: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im MDAX