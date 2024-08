Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag im Minusbereich

Blick auf Bechtle-Kurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 39,22 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 39,22 EUR. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 39,22 EUR. Bei 39,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 391 Stück gehandelt.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 33,66 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,10 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,713 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,55 EUR je Bechtle-Aktie an.

Am 09.08.2024 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Bechtle die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,12 EUR je Aktie.

