Bechtle Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Bechtle

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 40,04 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 40,04 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 39,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 33.009 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 52,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Mit einem Zuwachs von 30,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,20 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 9,59 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,713 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,80 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Am 09.08.2024 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,33 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Bechtle am 08.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

KW 39: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 39: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 5 Jahren verdient