Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag billiger

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 40,26 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 1,2 Prozent auf 40,26 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 39,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46.614 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 36,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2024). Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 10,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,713 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,80 EUR.

Bechtle veröffentlichte am 09.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,52 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2024 2,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

KW 39: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 39: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 5 Jahren verdient