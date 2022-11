Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit roten Vorzeichen

Um 12:22 Uhr fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 33,90 EUR ab. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 33,68 EUR. Mit einem Wert von 34,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 92.121 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 08.12.2021 markierte das Papier bei 64,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 32,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 4,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,14 EUR.

Am 17.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 08.05.2024 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Bechtle-Aktie in Grün: Bechtle baut Geschäft in Großbritannien mit Zukauf von ACS Systems aus

Bechtle-Aktie unter Druck: Exane senkt den Daumen - CANCOM-Aktie weniger im Minus

Bechtle-Aktie gewinnt: Jahresprognose nach Wachstum im dritten Quartal bestätigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle AG

Bildquellen: Bechtle AG