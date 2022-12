Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,5 Prozent auf 33,28 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bechtle-Aktie bei 33,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,21 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.769 Bechtle-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.01.2022 auf bis zu 63,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,87 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (32,45 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,56 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 48,14 EUR angegeben.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Bechtle am 17.03.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 08.05.2024.

