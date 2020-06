Apple-Aktie lässt die Rekordhochs vom Jahresanfang hinter sich - aber vorbörslich wieder leichter

Hatten die Papiere des Technologiekonzerns letzten Handelstag der abgelaufenen Woche erstmals die Marke von 330 US-Dollar überwunden, so erreichten am Montag mit 333,07 Dollar erneut einen Höchstkurs. Zum Handelsende am Montag betrug der Aufschlag 0,59 Prozent auf 333,46 Dollar.

Mit einer beeindruckenden Rally seit Mitte März hat der Apple-Kurs nun die Höchstkurse vom Jahresbeginn knapp unter 328 Dollar hinter sich gelassen. Analysten hatten verschiedentlich vermutet, dass der Kurs auf diesem Niveau zunächst auf Widerstand stoßen könnte. Nun aber könne die Gefahr eines sogenannten Doppel-Top und wieder fallender Kurse gebannt sein, schrieben die Chartexperten von UBS. Die nächste Zielmarke liege nun bei 350 Dollar.

Am Dienstag verliert das Papier vorbörslich jedoch wieder 0,66 Prozent auf 331,33 Dollar.

