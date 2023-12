Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagvormittag freundlich

So bewegt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 129,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 129,30 EUR. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 129,50 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 129,10 EUR. Bisher wurden heute 2.081 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130,10 EUR erreichte der Titel am 27.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.12.2022 auf bis zu 103,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 19,72 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 129,50 EUR aus.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.215,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 28.02.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

