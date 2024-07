Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Beiersdorf-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 136,05 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 136,05 EUR. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 135,05 EUR. Bei 135,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 65.606 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 7,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 145,18 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Montagshandels im Aufwind

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen