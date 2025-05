Beiersdorf Aktie News: Anleger schicken Beiersdorf am Nachmittag ins Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 119,75 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 119,75 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 118,20 EUR. Bei 119,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 172.785 Beiersdorf-Aktien.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 23,42 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 7,35 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 143,30 EUR an.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Beiersdorf am 06.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Beiersdorf.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,68 EUR je Aktie.

