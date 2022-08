Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gibt am Vormittag nach

Die Beiersdorf-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 100,75 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 100,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,35 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 17.575 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2021 bei 107,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,00 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 106,23 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 1.945,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.945,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 28.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,44 EUR je Beiersdorf-Aktie.

