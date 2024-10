Beiersdorf Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Beiersdorf

So entwickelt sich Beiersdorf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 132,75 EUR.

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 132,75 EUR ab. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 132,70 EUR ein. Bei 132,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 2.144 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. 11,34 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 118,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,11 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 143,40 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 26.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,32 EUR je Beiersdorf-Aktie.

