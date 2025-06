Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 117,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 117,70 EUR. Bei 117,60 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 117,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.824 Beiersdorf-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.06.2024 bei 147,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 24,89 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (110,95 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,03 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 141,89 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren eingefahren