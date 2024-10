Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verzeichnet am Montagnachmittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 133,55 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 133,55 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 134,45 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 133,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 133,55 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 47.130 Aktien.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 147,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 10,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,04 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 143,40 EUR aus.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

