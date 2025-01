Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 125,85 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 125,85 EUR abwärts. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 125,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60.281 Beiersdorf-Aktien.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 17,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2024 auf bis zu 120,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 141,89 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 26.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 04.03.2026 dürfte Beiersdorf die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

