Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Dienstagmittag seitwärts

Die Aktie von Beiersdorf zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Bei der Beiersdorf-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 120,90 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 120,90 EUR. Bei 121,05 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 120,40 EUR. Mit einem Wert von 121,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 17.296 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 18.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 147,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 141,44 EUR aus.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,69 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

