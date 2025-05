Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 122,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 122,25 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Beiersdorf-Aktie bei 121,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 122,20 EUR. Bisher wurden heute 3.614 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Am 18.06.2024 markierte das Papier bei 147,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 110,95 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,24 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,04 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 141,44 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Beiersdorf im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,69 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 3 Jahren abgeworfen

Beiersdorf-Aktie verliert dennoch: Strategische Partnerschaft mit Vincere Biosciences

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Beiersdorf-Investment von vor einem Jahr eingebracht