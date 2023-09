Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochmittag mit Abschlägen

Kurs der Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 123,15 EUR.

Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 123,15 EUR. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 122,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 124,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.156 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.05.2023 bei 128,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 4,43 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2022 Kursverluste bis auf 93,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 129,25 EUR.

Am 26.04.2023 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.215,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 28.02.2024 präsentieren. Beiersdorf dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,97 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Beiersdorf-Investment eingefahren

Beiersdorf-Aktie leichter: Beiersdorf eröffnet offiziell Produktionszentrum in Leipzig

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So performt der DAX am Nachmittag