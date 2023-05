Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf behauptet sich am Montagvormittag

Aktien in diesem Artikel Beiersdorf 123,95 EUR

Im XETRA-Handel kam die Beiersdorf-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 124,05 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 124,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 124,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 959 Stück.

Am 03.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.06.2022 bei 88,94 EUR. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 39,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 120,68 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.215,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 03.08.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

