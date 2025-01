Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zieht am Donnerstagnachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 130,10 EUR zu.

Um 15:51 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 130,10 EUR. Die Beiersdorf-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 130,65 EUR aus. Bei 128,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 57.779 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 147,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 13,60 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,10 EUR. Dieser Wert wurde am 21.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 7,69 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 142,33 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Beiersdorf am 26.02.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,30 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Gewinne in Frankfurt: DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start zu

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Beiersdorf-Investment von vor einem Jahr eingefahren